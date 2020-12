Zorgen op politieacademie over studenten: ‘Psychische problemen en hardrijders’

Een man die met 200 kilometer over de snelweg jakkert, wordt in december 2018 aan de kant gezet. Agenten die de bestuurder door het systeem halen, schrikken zich rot. Hij blijkt niet alleen een politiecollega in opleiding te zijn, maar werd bovendien eerder in verband gebracht met de im- en export van harddrugs. Na een intern onderzoek moet de man in 2019 de politie in Rotterdam verlaten. Daar vragen ze zich af hoe hij door de screening is gekomen.