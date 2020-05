Zorgen over grote drukte tijdens warme Hemelvaart

VIDEOHet mooie weer op de vrije Hemelvaartsdag zorgt in Nederland op verschillende plekken voor grote drukte. Op de wegen staan files en strandgangers worden teruggestuurd. De politie heeft in moeten grijpen om parken te ontruimen. Wegen en gebieden zijn afgesloten om de toestroom van dagjesmensen tegen te gaan. Burgemeesters maken zich grote zorgen over de toeloop.

Al in de ochtend stonden mensen in de file richting de stranden. Bij het Designer Outlet Center in Roermond staan lange rijen met vooral dagjesmensen uit Duitsland. De politie heeft bezoekers van parken weggestuurd en de toegangswegen naar de Galderse Meren bij Breda zijn afgesloten. Ook de Asterdplas in die regio is niet meer toegankelijk vanwege de drukte. In Oosterbeek is met een noodverordening het strand leeggehaald. Te druk voor hulpdiensten, de populaire badplek blijft komende dagen dicht.

Ontruiming

In Amsterdam heeft de politie in parken mensen moeten wegsturen vanwege de drukte. Het park Somerlust is zelfs volledig ontruimd omdat er geen afstand gehouden kon worden. In het park aan de Amstel, waar ruimte is voor maar een paar honderd mensen, kon geen 1,5 meter afstand gehouden worden. Daarom werd besloten het hele park te ontruimen. Volgens de politie ging de ontruiming er wel gemoedelijk aan toe. Er werden niet massaal boetes uitgeschreven.

Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad zegt dat het op bepaalde plaatsen vandaag te druk was. Tegen de NOS zegt hij: ,,Als dit het beeld is van de zomer, zullen we een zomer krijgen met heel wat beperkingen.”

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch maakt zich als hoofd van de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) zorgen over de drukte in de uiterwaarden. ,,Het is overal druk. Ik doe nadrukkelijk een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de mensen die de uiterwaarden bezoeken. Als daar vanwege drukte onvoldoende afstand wordt gehouden volgen er meer sluitingen.”

In Rheden ziet burgemeester Carol van Eert grote drukte op de Posbank en in de uiterwaarden. ,,Het is heel druk, maar nog niet zo dat we in hebben moeten grijpen. Alleen op de pontjes over de IJssel bij Dieren en Rheden hebben we een maximum van 16 passagiers per overtocht ingesteld.’’

Zeeland

In Zeeland is de drukte op de wegen tot nu toe het grootst. Dit komt voor een groot deel door dagjesmensen. Daarnaast is er veel oponthoud door een ongeluk bij Rilland. Het verkeer vanuit Bergen op Zoom moest door dit ongeluk over de vluchtstrook, waardoor er flinke vertraging ontstond.

In andere kustgebieden is er op dit moment geen file te ontdekken. Zo is het op kustwegen richting Noordwijk, Katwijk en Scheveningen niet opvallend druk. Ook in de rest van Zuid-Holland valt de drukte mee, wat wellicht te maken heeft met de oproep van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om drukte te vermijden.

Oproepen

Een dergelijke oproep wordt op meer plaatsen gedaan. Zo raden ook de Veiligheidsregio’s Zeeland en Kennemerland (Noord-Holland) mensen af om naar het strand te gaan. En ook de NS roept in een tweet op om alleen met de trein te reizen als dat noodzakelijk is, omdat ze zien dat de drukte in treinen naar Zandvoort toeneemt.

Daarnaast worden sommige wegen richting de kust afgesloten om te voorkomen dat de stranden te vol worden. In IJmuiden, Zandvoort en Bloemendaal is dit op enkele wegen bijvoorbeeld het geval.

Zorgen

Voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden Johan Remkes maakt zich zorgen over het moment dat iedereen straks tegelijkertijd het strand weer wil verlaten. Het is op het moment erg druk op de Haagse stranden. ‘Verlaat strand en recreatiegebied niet allemaal tegelijk en voor nu: ga er niet alsnog heen!’, schrijft de gemeente op Twitter.

