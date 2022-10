Zorginstellingen betaalden tientallen miljoenen euro's meer aan inhuur extern personeel

video Waarom is er zo’n groot personeels­te­kort?

Bedrijven in horeca, onderwijs, zorg en nog veel meer sectoren kampen met steeds grotere personeelstekorten. Voor elke 133 vacatures zijn er volgens het CBS slechts 100 werkzoekenden. Waarom is de krapte op de arbeidsmarkt nu zo groot en hoe is die op te lossen?

4 oktober