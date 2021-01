Zorgmedewerker kan voorlopig geen vaccinatie afspreken: ‘Animo is heel groot’

Sanna (39) uit Eindhoven krijgt als eerste Nederlan­der het coronavac­cin

5 januari BOXTEL - Verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri (39) werkt al maanden in de frontlinie van de coronacrisis. Morgen krijgt de Eindhovense als eerste in Nederland het vaccin tegen het coronavirus. ,,Ik heb veel vertrouwen in de wetenschap.’’