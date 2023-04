Zorgmedewerker op staande voet ontslagen na veroordeling voor grensoverschrijdend gedrag

Azora is gespecialiseerd in ouderenzorg en heeft onder andere wooncentra in de gemeenten Oude IJsselstreek en Montferland.



De betreffende medewerker is eind maart op non-actief gesteld, nadat bekend werd dat er een strafrechtelijke procedure liep. Inmiddels is de medewerker ontslagen. Azora was daarvan eerder niet op de hoogte en is direct in gesprek gegaan met de medewerker, waarop besloten werd tot een onmiddellijke schorsing.



Wat de medewerker precies heeft misdaan bij welke organisatie, is niet duidelijk.