Zorgmedewerkers nu al bezorgd over werkdruk na de vakantie

Coronagolf

Of die vrees voor een hogere werkdruk te maken heeft met een vrees voor een nieuwe piek in corona-besmettingen en een mogelijk daarmee gepaard gaande piek in ziekenhuisopnames, wordt uit het onderzoek niet duidelijk. Zorgminister Kuipers riep Nederland deze maand al wel op zichzelf voor te bereiden op een nieuwe coronagolf in het najaar. Ook de afgelopen dagen stijgt het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames al.

De ondervraagde zorgmedewerkers geven aan dat de werkdruk de afgelopen maanden ook al hoog was en nog steeds is. Toch kan 86 procent van hen deze zomer wel vakantie opnemen. 90 procent kan dat ook in de periode waarin ze dat het liefst willen.

Henriette Davelaar, directeur van PGGM&CO, vindt dat laatste fijn. ,,Het is goed en belangrijk dat het merendeel van zorg- en welzijnsmedewerkers vakantie neemt en dat vooral kan doen in de voor hen gewenste periode. Want als de werkdruk ook de komende periode hoog is en mogelijk nog hoger dan de afgelopen periode, is tijdige ontspanning geen luxe maar noodzaak.” Ze maakt zich wel zorgen of het zorgpersoneel ook echt uitrust tijdens de vakantie. ,,Bespreek bijvoorbeeld met collega’s dat je moeite hebt met afschakelen en loslaten, dan kunnen zij je daarin steunen en meedenken. En maak onderling afspraken over niet bereikbaar zijn in je vakantie.”