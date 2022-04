Zouden we de vermoorde Pim Fortuyn nu weer op de voorpagina laten zien?

Op maandagavond 6 mei 2002 was ik op de sportredactie van het AD druk bezig met de voorbeschouwingen op de UEFA Cup-finale van Feyenoord tegen Borussia Dortmund, twee dagen later in de Kuip. Twitter bestond niet, internet leidde nog vooral een parallel-bestaan op de redactie.

Lees ook PREMIUM Twintig jaar na Fortuyn: dit is er over van zijn achterban in de wijk die massaal op hem stemde

Even over zes sprong er een zogeheten ANP-persalarm in het redactiesysteem. ‘PIM FORTUYN NEERGESCHOTEN, later meer’, meldde het persbureau in één zin vol hoofdletters, Dat ‘later’ leidde al snel tot de doodverklaring van de politicus, rellen in sommige steden, een beveiligd Binnenhof, een aangeslagen land in verkiezingstijd en een nieuwsredactie die in de hoogste versnelling draaide.

Komende week is dat twintig jaar geleden. Ik vind dat je voorzichtig moet zijn met terugblikken op gebeurtenissen na een bepaalde periode - meestal na een veelvoud van vijf - omdat dat blijkbaar journalisten bezighoudt.

Het overlijden van Pim Fortuyn is van een andere categorie. Het was de eerste politieke moord sinds eeuwen; het was tot die maandagavond onvoorstelbaar dat zoiets in ons land zou gebeuren. De komende week kijken ook wij in een reeks verhalen terug op dat half jaar waarin Fortuyn leek afgeschreven, de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam won, van buitenstaander ineens een kandidaat-premier werd… en werd vermoord.

Oplosser van problemen

Een groeiend deel van de bevolking zag in hem de oplossing voor in de samenleving sluimerende problemen. Fortuyn gaf groepen mensen een stem die zich niet meer gehoord voelden in een land waar het allemaal zo welvarend en goed georganiseerd leek. Een ander deel verafschuwde hem vanwege zijn visie op immigratie en islam, waardoor zelfs vergelijkingen met de jaren 30 van stal werden gehaald.

Quote In de moslimge­meen­schap leefde de angst dat de achter­grond van één schutter kon terugslaan op de groep

Wat ik me van die maandagavond 6 mei vooral herinner was de collega op de sportredactie - van Marokkaanse afkomst - die angstig reageerde op het nieuws van de moord. Het zal toch niet? Hij reageerde opgelucht toen bleek dat de opgepakte schutter een witte dierenactivist was. Diezelfde emotie beschrijft onze verslaggever Iffet Subasi indringend in onze podcastserie ‘FORTUYN. Door de ogen van Rotterdam’. Zij was destijds een 12-jarig, Rotterdams meisje met Turkse roots. In de moslimgemeenschap leefde de angst dat de achtergrond van één schutter kon terugslaan op de groep, dat dáár een collectieve verantwoordelijkheid zou worden neergelegd.

Volledig scherm Paul van den Bosch, hoofdredacteur AD Regio. © Foto DPG Media

Discussie over de foto

Wat me van die avond ook is bijgebleven, is de discussie op de redactievloer of het AD de foto van de gestorven Fortuyn groot op de voorpagina zou afdrukken. ANP-fotograaf Robin Utrecht had deze gemaakt en langs het cordon van politieagenten meegenomen.

Net als de meeste andere kranten heeft het AD ’m geplaatst. De redenatie was dat dit een historisch moment was. ,,Niet voor niets drongen vergelijkingen zich op met de moord op Willem van Oranje, de Kennedy’s, Martin Luther King, Sadat en Rabin’’, schreef ombudsman Willem Ammerlaan. ,,Op die momenten heeft een krant de plicht het nieuws in woord én beeld zo compleet mogelijk te brengen.’’ De foto was op de avond zelf al op AD.nl verschenen.

Quote Het is nog steeds één van de lastigste beslissin­gen voor een avondploeg: plaatsen we dat histori­sche maar schokkende beeld?

Dat vonden veel digitale lezers al smakeloos, de ochtend erop regende het klachten bij het verschijnen van de krant. Het is nog steeds één van de lastigste beslissingen voor een avondploeg: plaatsen we dat historische maar schokkende beeld?

Het antwoord was destijds ‘ja’. Zouden we dat nu weer doen, vraag ik me wel eens af. Tijden zijn veranderd, ook in de journalistiek. Wij hoeven niet per sé te publiceren wat elders op het internet is te vinden. Je kunt ervan uitgaan dat wie iets wil zien het wel zal vinden.

De foto van de vermoorde Fortuyn was gemaakt door een persfotograaf, nu doen de mobieltjes van omstanders hun werk. Dat is een verschil, dat kan de deur naar voyeurisme makkelijk openen. Met de privacy van slachtoffers wordt meer rekening gehouden.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De plek in Hilversum waar Pim Fortuyn op 6 mei 2002 werd vermoord. © Robin Utrecht

Aanslag op Peter R. de Vries

Bij de aanslag op Peter R. de Vries hebben we vorig jaar gezien dat nieuwsmedia terughoudender zijn geworden. Wij plaatsten een foto van afstand en van boven de plaats delict. Je ziet een wit doek over het lichaam en vooral omstanders. Online verspreide filmpjes die van dichtbij waren gemaakt hebben we zeker niet gebruikt. De bruutheid en brutaliteit waarmee social media soms de werkelijkheid tonen hebben nieuwsmedia terughoudender en zelfs schuwer gemaakt.

Ik vermoed dat we nu de foto van de vermoorde Pim Fortuyn niet meer zouden publiceren, in elk geval niet zo in your face als destijds. Om die reden hebben we dan ook hier geen afbeelding van die historische AD-voorpagina afgedrukt. Wel een foto van de historische plek in Hilversum. Van dezelfde fotograaf als toen.

Rotterdamse ooggetuigen in podcast over Fortuyn In de podcastserie ‘FORTUYN. Door de ogen van Rotterdam’ komen Rotterdammers aan het woord over de opkomst van en moord op de politicus, nu precies twintig jaar geleden. Allemaal hebben zij die periode van dichtbij meegemaakt, een ieder hield daar een andere kijk op Fortuyn aan over. De podcastserie is vanaf komende week te beluisteren via AD.nl/podcast, de site van AD Rotterdams Dagblad en jouw favoriete podcast-app. De interviews zijn gemaakt door Peter Groenendijk en Paul van den Bosch van het AD. Zij spraken met deze vijf Rotterdammers: - Ivo Opstelten (78); burgemeester van Rotterdam die de stad in 2002 na de moord rustig moest houden en in dezelfde week een UEFA Cup-finale in de Kuip (met Feyenoord) toestond;

- Iffet Subasi (32); nu verslaggever van AD Rotterdams Dagblad, in 2002 een 12-jarig Rotterdamse meisje met een Turkse achtergrond;

- Frank Poorthuis (66); destijds een van de de Volkskrant-journalisten die het beruchte interview met Fortuyn maakten waardoor deze uit Leefbaar Nederland werd gegooid en landelijk zijn eigen partij begon (de LPF);

- Els Kuijper; wat Ad Melkert landelijk was, was zij in Rotterdam: de PvdA-lijsttrekker en daardoor de grote tegenstander én het mikpunt van Fortuyn;

- Marco Pastors (56); ex-wethouder van Leefbaar Rotterdam die in 2002 zijn politieke leider én persoonlijke vriend verloor; hij woont nog steeds in Fortuyns oude huis.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.