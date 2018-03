Zoutelande geniet zelf ook van megahit Zoutelande

Met 'Zoutelande' heeft Bløf een dijk van een hit én meezinger afgescheiden. In de badplaats zelf, pal achter de duinen op het Zeeuwse eiland Walcheren, is dat goed gevallen.

Alsof het nog niet vaak genoeg voorbij komt op de radio, hebben veel inwoners het ook nog eens gedownload. De postbode slaakt een diepe zucht als ze uit een nabije telefoon de eerste klanken hoort. In Zoutelande, in Zoutelande... ,,Was ik het nét kwijt, hè."

Volledig scherm Michael Tempelman van eetcafé De Babbel. © Ondine van Vleuten Michael Tempelman van eetcafé De Babbel knikt naar de computer: ,,Daar staat het ook in. Als we met een groep aan de bar zitten en eens lekker willen meeblèren, zetten we dat nummer op. Dan zingt iedereen uit volle borst mee." Ja, hij is best een beetje trots. ,,Een liedje over een dorpje van 1.500 inwoners. Best uniek, toch."

Over welk strandhuis gaat het eigenlijk, dat 'gammele strandhuis' uit de tekst? Lenie Lievense-De Kam, geboren Zoutelandse, denkt aan de huisjes op het strand. ,,Iedereen hier heeft een strandhuisje. Zeker degenen van mijn leeftijd." Leuk, zo'n nummer. ,,Dat is toch promotie voor Zoutelande."

Yolanda Tempelman van Chica's & Ninos Mode herkent veel in het nummer. Om te beginnen de strandhuisjes. ,,Dat gaat van generatie op generatie door. Je kinderen, je kleinkinderen groeien er op. Ze gaan uit school even naar het strandhuis, even naar de zee. Die huisjes spelen een rol in het familieleven."

Bløf, dat behalve drummer Norman Bonink zijn wortels in de Zeeuwse klei heeft, weet het 'Zoutelandegevoel' goed te vangen in het lied en in de clip, vindt ze. ,,De clip is schitterend. En je ziet al die bekende dingen. Dat monument op de plek waar de mensen van de Kustmarathon binnenkomen, de verrekijker waar je een muntje in gooit, op de dijk. Zo'n groot schip dat langskomt. Die donkere, stormachtige wolkenpartijen. En dat uitwaaien, dat komt ook terug."

Volledig scherm Nina van Daatselaar (l) en Charlotte Stoutjesdijk. © Ondine van Vleuten

De Westkapelse vriendinnen Nina van Daatselaar (13) en Charlotte Stoutjesdijk (14) komen vaak naar Zoutelande: een strandhuisje, vandaar. Nina: ,,Dat nummer geeft je zo'n knus strandgevoel. Je hoort het overal. Zit je op de fiets, komt er iemand voorbij die het neuriet." Charlotte: ,,En dan blijft het in je hoofd."

Volkslied

Volledig scherm Paskal Jakobsen en Geike Arnaert. © Lex De Meester Hebben we hier te maken met een nieuw Zeeuws volkslied, de opvolger van Hier aan de kust, ook van Bløf ?

Dat valt te betwijfelen - al was het maar omdat Zoutelande een cover is. Van een Duits nummer, wat dan wel weer grappig is, gezien de vele Duitse gasten in Zoutelande.

Vriendinnen Emma Schubert en Lisa Maier uit Bitburg, aan de koffie bij eetcafé Babbel, kennen Zoutelande alleen in de Nederlandse versie, met ex-Hooverphonic-zangeres Geike Arnaert. ,,Ik kreeg het toegezonden van vrienden uit Holland", vertelt de Duitse, die Urlaub viert in het Beachhotel. ,,Ze zeiden: daar ga jij toch altijd naartoe?"

Volledig scherm Emma Schubert (l) en Lisa Maier. © Ondine van Vleuten