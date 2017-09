Zuid-Korea vervult laatste wens van oorlogsveteraan Joop (88)

Vergeten oorlogHet was zijn laatste wens: begraven worden bij zijn oud-strijdmakkers in Korea. Volgende week is het zover. Dan wordt de urn met de as van Joop Aldewereld (88) uit Monnickendam bijgezet op de erebegraafplaats voor VN-militairen in Busan.

Een delegatie van de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS) begeleidt Joop - dat wil zeggen de urn met zijn as - op zijn laatste reis. Na een ontvangstplechtigheid op de luchthaven van Seoel met de Koreaanse minister van Veteranenzaken, maandag, zal de as van de Nederlandse oud-strijder woensdag worden bijgezet op de militaire begraafplaats in Busan.

Hartpatiënt

VOKS-voorzitter Paul Gommers is een van de twee Nederlanders die Aldewereld begeleidt naar zijn laatste rustplaats. Hij hielp de laatste wens van de oorlogsveteraan in vervulling gaan. ,,We bezochten Zuid-Korea vorig jaar voor de bijzetting van de as van Nico Wessels, een andere oud-strijder die vocht in de Koreaanse Oorlog (1950-1953). Joop was zo onder de indruk van de plechtigheid en van het land - toen hij er vertrok was alles plat en nu heb je er hypermoderne steden - dat hij de Nederlandse ambassadeur vroeg of hij er na zijn dood ook begraven kon worden. Dat bleek mogelijk. In november hebben we samen een brief opgesteld met daarin Joops verzoek en die naar de Nederlandse ambassade in Seoul gestuurd. De Koreaanse ambassadeur in Den Haag kreeg een kopie. Het verzoek werd ingewilligd maar de ambassadeur zei te hopen dat het nog even zou duren voordat Joop zijn laatste adem zou uitblazen."

Drie maanden later was het al zover. Johan Theodoor Aldewereld op overleed op 4 februari 2017. ,,Joop was op", vervolgt Gommers. ,,Hij zei steeds: het hoeft voor mij niet meer. Mijn tijd zit erop. Hij was hartpatiënt, had regelmatig problemen met zijn pacemaker en zag zijn gezondheid de afgelopen jaren achteruit gaan. Joop wilde dolgraag nog een keer naar Korea maar artsen raadden hem telkens af om te reizen. Vorig jaar liet zijn gezondheid dat voor het eerst toe. Maar goed dat hij gegaan is. Na terugkeer in Nederland belandde hij in het ziekenhuis en het is nooit meer goed gekomen."

Mitrailleurbediener

Volledig scherm De enige foto van Joop Aldewereld tijdens de Koreaanse Oorlog, genomen enkele maanden voor terugkeer naar Nederland in 1954. © VOKS Gommers is blij dat de laatste wens van Aldewereld in vervulling gaat. ,,Joop was weduwnaar en had geen contact met zijn familie. Hij schijnt nog een zus in Canada te hebben. Logisch dat hij bij zijn oud-strijdmakkers begraven wil worden." Niet elke oud-Koreastrijder komt in aanmerking voor een plek op de erebegraafplaats, zegt de VOKS-voorzitter. ,,De Koreanen willen precies weten wanneer iemand er gevochten heeft. Voor hun eindigde de oorlog tegen Noord-Korea in juli 1953 met de wapenstilstand maar de Nederlandse VN-vrijwilligers vochten er in 1954 nog. Onder hen Joop. Hij zat achter de mitrailleur."

Zesde verzoek

Joop Aldewereld is de tweede Nederlandse oud-strijder die overzee stierf maar wiens as op de militaire begraafplaats wordt bijgezet. Hij is de zesde buitenlander die daarom verzocht en wiens verzoek werd ingewilligd. De Franse oorlogsveteraan Raymond Bernard was in 2015 de eerste, zo meldt de Korea Herald.

Joop was een van de 636 vrijwilligers in het Nederlands Detachement van de Verenigde Naties, administratief ingedeeld bij het regiment Van Heutsz. Dit detachement vocht met de Amerikanen tegen het door de Sovjet-Unie gesteunde Noord-Korea. Dat viel op 23 juni 1950 Zuid-Korea binnen op bevel van Kim Il Sung. De autoritaire leider van de communistische volksrepubliek wilde de twee Korea's verenigen tot één communistische staat. De Verenigde Naties besloten Zuid-Korea militair te steunen en zonden troepen naar het Koreaanse schiereiland. Aan de troepenmacht namen naast de Verenigde Staten en Nederland ook Canada, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk deel.

Op 27 juli 1953 werd er een wapenstilstand gesloten maar officieel duurt de Koreaanse Oorlog nog altijd voort. De gewapende strijd kostte het leven aan 2,5 miljoen Koreaanse burgers. Volgens het Koreaanse Ministerie van Veteranenzaken stierven 40.670 militairen van de 15 VN-bondgenoten die Zuid-Korea hielpen, raakten 104.280 gewond en 4.116 vermist. Op de erebegraafplaats in Busan liggen 23.000 VN-militairen begraven, afkomstig uit 10 landen. Onder hen 117 van de 124 Nederlanders die sneuvelden, zo blijkt uit gegevens van de VN-erebegraafplaats.

Vergeten Oorlog