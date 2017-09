Zullen we ooit de waarheid over de dreiging bij de Maassilo weten?

Spreekt Jimmy hier de waarheid? Of heeft hij te veel spionnenfilms gekeken? De AIVD zegt er niets over. ,,Wij zeggen nooit of wij wel of niet contact hebben met iemand”, zegt een woordvoerder. Ook als een informant zelf toegeeft dat hij een informant is, zal de dienst dat niet bevestigen om de veiligheid van die persoon niet verder in gevaar te brengen. De dienst heeft ook de wettelijke plicht haar bronnen te beschermen.



Maar wanneer, als Jimmy gelijk heeft, lichtte zijn naam dan op? En heeft de AIVD ergens in de loop van avond wél de politie of burgemeester Aboutaleb geïnformeerd? De geheime dienst en de gemeente Rotterdam zeggen er niets over. ,,Dat Jimmy door een arrestatieteam van zijn bed is gelicht, wijst erop dat de politie en gemeente niet door hen zijn geïnformeerd”, zegt Sven Brinkhoff, universitair docent strafprocesrecht aan de Radbout Universiteit Nijmegen. Brinkhoff deed onderzoek naar de ‘ambtsberichten’ waarmee de AIVD andere overheidsdiensten informeert.



Het zijn vaak berichten van een paar regels die wel zeggen dat er een dreiging is, maar niets prijsgeven over de herkomst van die informatie. ,,Het is een lastig parket. Misschien kon de AIVD de informatie niet geven vanwege hun ambtsgeheim.” Oftewel: als de dienst tegen de politie had gezegd dat de verdachte die ze op de korrel hadden geen gevaar vormde, dan had ze daarmee de identiteit van een informant prijsgegeven. Het kan er, ondanks speciale verbindingsofficieren tussen de verschillende diensten, wel voor zorgen dat de ene overheidsdienst niet precies weet wat de andere doet.



Zal straks, áls Jimmy F. al in de rechtszaal zal moeten verschijnen, de waarheid aan het licht komen? Dat is maar de vraag, stelt Brinkhoff. ,,De advocaat van Jimmy zal vast de betreffende AIVD’er willen oproepen als getuige. In theorie kan dat volgens de wet, maar in de praktijk verschijnen de AIVD’ers doorgaans niet.”