Zus (77) van kindermisbruiker opgepakt omdat ze slachtoffer wilde omkopen

Langste hittegolf óóit en mogelijk komen daar nóg 6 dagen bij

14:47 Het zuiden en oosten van Nederland krijgen te maken met de langste hittegolf die ooit in Nederland is gemeten. Het is in die delen van Nederland al 22 dagen achter elkaar warmer dan 25 graden Celsius. Het Europese hitterecord van 48 graden kan vandaag sneuvelen. Het RIVM meldt dat het hitteplan weer van kracht is.