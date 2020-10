Zus Astrid spreekt Holleeder aan na vermeende liquidatiepoging: ‘Wie heeft ons bedreigd?’

Onderzoeks­rech­ter legt zaak-Tag­hi neer om ‘onaan­vaard­ba­re bejegening’ door advocaten

10 oktober De onderzoeksrechter in de grote liquidatiezaak Marengo tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten trekt zich terug vanwege ‘de onaanvaardbare bejegening’ door advocaten. In een ongekend felle brief aan de rechtbank uit ze haar woede – een unicum.