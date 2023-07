Zuster Thea (18) lag dood in haar kamer: 'Mijn ouders hebben nooit geweten waaraan ze is gestorven'

Zondag 9 juli 1972. ’s Koonings Jaght, de instelling voor gehandicapten in de bossen bij Arnhem, is in rep en roer. Zuster Thea Derksen (18) ligt dood in haar kamer. Onder mysterieuze omstandigheden. Een halve eeuw lang zoeken haar broers en zussen naar antwoorden. De Gelderlander ging met de familie Derksen op onderzoek uit. En deed een verrassende ontdekking.

,,Wat gek. Bijna 7 uur. Hun dienst begint zo. Waar blijft Thea toch?” Licht verontrust blikt zuster Lieke Horselenberg in de eetzaal van ’s Koonings Jaght om zich heen. Collega’s, met wie ze straks de bewoners moet verzorgen, druppelen vanaf half zeven binnen. Maar Thea Derksen ontbreekt aan het gezamenlijke ontbijt. Op het zogeheten ‘appel’ waar, voorafgaand aan het werk, het uniform wordt geïnspecteerd is ze er nog niet.

Zich verslapen? Dat is eigenlijk niets voor de plichtsgetrouwe verpleegster, die intern woont. In kamer 42 van een zusterflat op het terrein. De dienstdoende zuster laat zich niet wekken. Op aankloppen en roepen wordt niet gereageerd. Als haar kamerdeur wordt geopend, wacht een gruwelijke ontdekking. Thea ligt in bed. Dood.

Halsoverkop keren haar ouders terug van vakantie. Ze zitten met zoveel vragen, maar in het gesprek met geneesheer-directeur J.D Meerwaldt en verpleegkundig-directrice J.E. Mansen stuiten ze op zwijgzaamheid. Ook het personeel mocht op last van de leiding niet met de ouders praten.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Thea Derksen aan het werk als zuster. © Familie Derksen

,,Over haar dood moest gezwegen worden. Het is juist dit zwijgen geweest dat ons al die tijd deed afvragen: wat is er met Thea gebeurd? Onze ouders hebben nog voor de begrafenis op Moscowa in Arnhem geprobeerd met een paar naaste collega’s van Thea te praten, maar die hebben zich letterlijk afgewend en zijn weggelopen’’, aldus Harry Derksen, de vierde in het gezin van acht kinderen.

Mysterie

Thea’s overlijden is altijd een mysterie binnen de familie gebleven, vertelt Harry Derksen. ,,De directie van ’s Koonings Jaght hield onze ouders zoveel mogelijk op afstand. Dat deed deze mensen ongelooflijk zeer. Zij hebben nooit geweten waaraan Thea is gestorven. Dat vrat enorm.”

Een autopsie (inwendig onderzoek) had helderheid over de doodsoorzaak kunnen geven. ,,Maar dat had dokter Meerwaldt mijn ouders afgeraden”, zegt Harry, ,,Later, na de uitvaart, adviseerde onze eigen huisarts haar op te laten graven. Dat konden onze ouders niet meer aan.” Zelfmoord wordt er gefluisterd, maar dat weigert de familie te geloven. Daar was geen enkele aanwijzing voor.

De zussen Lidy en Janneke hebben 25 jaar geleden al eens geprobeerd om opheldering over de doodsoorzaak van Thea te krijgen, maar tevergeefs. Op 9 juli 2022, haar vijftigste sterfdag, besloten haar broers en zussen om nog een keer meer te weten te komen. Ze spraken tal van oud-medewerkers van ’s Koonings Jaght. In de archieven van Siza, waar SKJ tegenwoordig onder valt, is niks te vinden. Net als bij de politie en het openbaar ministerie. De zoektocht is vastgelopen. Kan De Gelderlander helpen?