Zwaar gehandicapte Henrie moet verhuizen: ‘Het is muisstil op woongroep, je hoort alleen gehuil’

De boodschap slaat in als een bom. De 38-jarige Henrie behoort tot de helft van de cliënten die vanuit Amersfoort wordt overgeplaatst. Er zijn te veel zzp’ers en te weinig vaste medewerkers en dus komt de zorg in gevaar, zeggen ze bij zorginstelling InteraktContour. ,,Er wonen hier mensen met (zwaar) hersenletsel. Die haal je uit hun vertrouwde omgeving en zet je tientallen kilometers verderop? Waar ze niets of niemand kennen en waar hun ouders niet naartoe kunnen komen.”