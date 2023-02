Zwaargewond slachtoffer Anneke van brute schietpartij in Zwijndrecht buiten levensgevaar

Anneke (38) die precies een maand geleden samen met haar moeder op klaarlichte dag werd neergeschoten bij een winkelcentrum in Zwijndrecht, is buiten levensgevaar. Dit meldt de familie in een verklaring. ,,Al onze zorg en aandacht gaat uit naar haar gezondheid.”

Zaterdag 21 januari werden Michel (66) en haar dochter Anneke (38) voor het oog van winkelend publiek neergeschoten op een druk parkeerterrein bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. Michel overleed, Anneke werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De familie bleef in groot verdriet achter: ,,Exact een maand geleden werden onze levens verwoest door een krankzinnige daad. Onze onschuldige en weerloze moeder Michel werd op laffe wijze doodgeschoten door de ex-vriend van Anneke, haar dochter op wie ze zo gesteld was. Onze lieve zus en tante Anneke zelf raakte zwaargewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar.”

Quote Iemand die dit gruwelijke misdrijf op zijn geweten heeft en hiertoe in staat is, zou door niemand mogen worden geholpen en mag niet ongestraft en vrij rondlopen Naasten Anneke en Michel

De verdachte schutter Minh Nghia Vuong (49), de ex-vriend van Anneke, is nog altijd voortvluchtig. Er zijn al tientallen, zo niet honderden tips binnengekomen over waar hij zou (kunnen) verblijven. Bovendien heeft de politie al diverse vluchtauto's gevonden van de ‘gewiekste crimineel’. Maar dit heeft allemaal nog niet voldoende opgeleverd: Vuong loopt vrij rond.

Ook vanavond zal het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht besteden aan de schietpartij. ,,Op verzoek van het onderzoeksteam heeft onze familie daar haar medewerking aan verleend. Samen met de recherche hopen we dat de dader zo snel mogelijk wordt gepakt en dat mensen die meer weten over zijn verblijfplaats zich (anoniem) bij de politie melden met informatie (Team Criminele Inlichtingen via 088-6617734). Iemand die dit gruwelijke misdrijf op zijn geweten heeft en hiertoe in staat is, zou door niemand mogen worden geholpen en mag niet ongestraft en vrij rondlopen.”

