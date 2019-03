Zwaargewonde bij steekpartij op markt in Amsterdam

Limburgs voortaan officieel erkend als regionale taal

15:22 Het Limburgs wordt nationaal erkend als een officiële regionale taal. Dat heeft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vandaag bekendgemaakt tijdens haar verkiezingstoernee door de provincie. Het is de bedoeling dat hierover in het najaar een convenant wordt gesloten, bevestigt een woordvoerster van Ollongren in De Limburger.