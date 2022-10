Zwangere agent wordt tijdens laatste dienst voor verlof ‘geschopt’ door vuurwerkvandalen

School wil geen blote buiken en ultrakorte broeken meer zien: ‘Fatsoen­lijk naar school komen’

Geen bikinitopjes meer, maar ook geen shorts, blote schouders, zichtbaar ondergoed of teenslippers. Het Comenius College in Nieuwerkerk aan den IJssel is het nieuwe schooljaar begonnen met een kledingrel. Een nieuwsbrief over kledingregels zorgde voor veel discussie.

