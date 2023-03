Zwangere Dionne (36) wilde alleen verder en appte: ‘Ik ben het strijden moe’. Even later ligt ze dood op bed, met haar vriend Guus en een bebloed mes naast zich

De zwangere Dionne van Haren (36) wordt op zondag 4 december 2022 van het leven beroofd. Haar vriend draait die avond helemaal door. Hoe kon het zo gruwelijk misgaan in het flatje in Huissen? Een reconstructie op basis van bronnen rond het onderzoek.

Hoeveel zij van ook hem houdt. Dionne wil alleen verder. Zonder Guus (38). Ook straks als hun baby is geboren. Ze is twintig weken zwanger en al het bekvechten moe. Hij heeft hun relatie nu echt verknald. Het is zondag 4 december 2022, laat op de avond. En haar beslissing staat vast. Wanhopig heeft ze hem meerdere malen gevraagd te vertrekken. Guus gaat niet weg. Hij stapt onder de douche.

Amper een week bewoont Dionne een appartementje aan de Stoeterij in Huissen. Twee weken lang is er driftig geklust, zodat ze er eind november in kan. Dionne kan hier tijdens haar zwangerschap in alle rust wonen, zo hebben Guus en zij duidelijk afgesproken. Ondertussen zouden ze werken aan hun relatie. Die dreigt stuk te gaan.

Zij, verpleegkundige in Nijmegen. Hij, technicus in de luchtvaart, trotse bezitter van een Ducati-motor. Het leek zo’n mooie match. Zo was het ook in het begin. Twee gelukkige dertigers, beiden snakkend naar huisje-boompje-beestje. Hun liefde voelt zo goed dat Dionne al na enkele maanden haar flat in Nijmegen verkoopt om bij Guus te kunnen zijn.