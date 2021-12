Zware windstoten brengen vandaag winters weer met zich mee

In Noord-Holland, het Waddengebied, het IJsselmeergebied, Friesland, Drenthe en Groningen geldt vandaag code geel voor zware windstoten. Dat duurt tot het einde van de middag, legt weerman van Weerplaza Johnny Willemsen uit: ,,Een lagedrukgebied trekt met de kern ten noorden van de wadden van Engeland langs ons op naar het oosten. Hierdoor kunnen er windstoten plaatsvinden in deze gebieden tot wel 75 km/u, maar aan de kust en op de wadden kan dit oplopen tot wel 90 of 100 km/u.” Ook in de rest van het land is het vandaag onstuimig en waait het hard, maar ‘net niet hard genoeg voor code geel’, aldus Willemsen.