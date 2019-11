Zwart of niet? Limburgse Belastingdienst trekt stekker uit Sinterklaasfeest na pietendiscussie

De discussie over de ‘kleur’ heeft ertoe geleid dat de personeelsvereniging de stekker uit het feest heeft getrokken, laat de vereniging in een verklaring weten. Een woordvoerder van de Belastingdienst bevestigt berichtgeving hierover op 1Limburg.



,,Intern is tussen medewerkers discussie ontstaan over hoe Piet eruit zou moeten zien”, aldus de woordvoerder. ,,Jammer genoeg is het niet gelukt om tot een gedeeld standpunt te komen. Dat heeft ertoe geleid dat de personeelsvereniging helaas recent heeft moeten besluiten het sinterklaasfeest dit jaar te annuleren.”



,,We zijn ons ervan bewust dat tradities door de tijd heen altijd veranderen", aldus de woordvoerder. ,,Dat geldt ook voor het sinterklaasfeest. Die ontwikkeling zien we al een aantal jaren en de discussie daarover zal doorgaan. Een respectvolle discussie is ook goed en belangrijk. Daarbij is iedereen het over een ding eens: we gunnen kinderen allemaal de magie van het sinterklaasfeest.”