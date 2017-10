Zwarte Piet was geen knecht, maar een piraat die cadeaus uitdeelde in Veere

Zou het kunnen dat Zwarte Piet uit Veere komt? En dat hij geen slaaf was, maar een piraat? Michiel de Jong (47) vindt het in elk geval een aannemelijke theorie. De Amsterdammer verdiepte zich de afgelopen maanden in de oorsprong van het sinterklaasverhaal.

De Jong, financieel analist van beroep, las in augustus bij toeval op internet over de oorsprong van Zwarte Piet. ,,Ik las over de suggestie dat Zwarte Piet eigenlijk een piraat was. Ik had daar nog nooit van gehoord, maar ik vond het een interessante gedachte.” Hij stuitte op verhalen over Murad Raïs, de piraat die in de 17e eeuw met twee schepen aankwam in de haven van Veere. ,,Toen ik erachter kwam dat Murad Raïs eind november aanmeerde, besloot ik het verder te onderzoeken.” De Jong publiceerde een document van 27 pagina’s op internet met zijn bevindingen.

Onvergetelijk sinterklaasfeest

De gelijkenissen met het sinterklaasverhaal zoals we het nu kennen, zijn opvallend. De stoomboot, Spanje, de stoute kinderen die meegenomen worden, de kleding van Zwarte Piet: ze kunnen volgens De Jong allemaal teruggevoerd worden naar piraat Murad. ,,Het bezoek van de piraten was een onvergetelijk sinterklaasfeest in allerlei opzichten. Dat piraten aanmeerden, was een bijzondere gebeurtenis: meestal werden ze meteen opgepakt. Murad bracht een grote pot geld mee om inkopen te doen. De piraten hadden veel geld en kochten waarschijnlijk allemaal cadeautjes voor de meisjes. Het sinterklaasfeest was in die tijd namelijk ook een soort huwelijksmarkt.”

De piraten kwamen weliswaar uit Marokko, maar spraken Spaans. En ze droegen gekleurde kleding, die lijkt op de huidige gekleurde kleding van Zwarte Piet. En dan de stoomboot. ,,Jan Schenkman introduceerde de stoomboot in het Sinterklaasverhaal rond 1850. Hij was negen jaar toen de eerste stoomboot aankwam in Veere. Het zou goed kunnen dat Schenkman de aankomst heeft geassocieerd met het verhaal over de piraten.”

Sinterklaaslegende

De verspreiding van de sinterklaaslegende over het land wijst volgens De Jong ook op een oorsprong in Zeeland. ,,In Zeeland en West-Brabant zie je ook de meeste variaties van namen voor de begeleiders van Sinterklaas. Dat wijst op een bron in deze regio.” Daarnaast vond De Jong een schilderij uit 1703, waarop het sinterklaasfeest is afgebeeld. Daarop is ook een glimp van een piraat te zien. ,,Je kunt dat niet anders verklaren dan een bron van voor 1700.”

De Jong vindt dat er meer onderzoek gedaan zou moeten worden naar het sinterklaasverhaal. ,, Er is nooit serieus onderzoek gedaan naar de periode voor 1850. Ik denk dat dit verhaal aannemelijk is. Ik nodig historici uit om verder onderzoek te doen.”