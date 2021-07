Zwemmend verlieten Paul en Corriene hun huis: ‘Mijn lijf wil hier weg en mijn hoofd ook’

Klimaatbestendig Half miljard extra per jaar nodig: ‘Nederland wapenen tegen extremer weer kan alleen samen’

7:22 Om Nederland in de nabije toekomst beter te beschermen tegen extreem weer, moeten onderhandelaars in de kabinetsformatie 500 miljoen per jaar extra reserveren. Dit zegt demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vandaag in een interview op deze site.