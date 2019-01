‘Zwijnenstal in Nederlands enige gevangenisziekenhuis’

Klachten bij het medisch tuchtcollege, interne waarschuwingen over de hygiëne en brandbrieven van gedetineerden. Het regent meldingen over wanpraktijken in het Scheveningse gevangenisziekenhuis. ,,Natuurlijk zijn wij allemaal gedetineerden, maar dit is niet menselijk.”

Ze zijn doodsbang voor repercussies en toch zijn ze in de pen geklommen. Vijf gedetineerden in het Scheveningse gevangenisziekenhuis JCvSZ klagen over slechte medische begeleiding, foutieve medicatie, zwarte schimmel op de muren en een gebrek aan activiteiten. ,,We zitten soms 23 uur per dag achter slot en grendel.”

Interne documenten bevestigen dat het met de hygiëne in het gevangenisziekenhuis bar gesteld is. Na een celinspectie bij een gedetineerde in december doet interim-manager Schensema een ‘zorgwekkende constatering’. Hij ziet dat het ‘verwaarloosd en onhygiënisch’ is. Over de hele inrichting zegt hij: ,,Het oogt nu soms als een zwijnenstal.”

Quote Het hoeft geen luxe privékliniek te zijn in Schevenin­gen, maar iedereen heeft recht op goede medische zorg Esther Blok, Advocaat

Dat bevestigt advocaat Esther Blok, die een cliënt in het JCvSZ heeft zitten. ,,Het is er gewoon vies. Er zit schimmel op de douche, op de muren, plafondplaten. Het is gevaarlijk: wie een open wond heeft, loopt het risico op een infectie.”

Er zijn verschillende klachten ingediend bij het regionaal medisch tuchtcollege. Eén gedetineerde klaagt over zijn medische begeleiding. Een onafhankelijke arts constateerde bij hem onder meer ondervoeding. De arts noemt het gevangenisziekenhuis de slechtste instelling die zij ooit heeft bezocht.

‘Onmenselijke behandeling’

,,Het hoeft geen luxe privékliniek te zijn in Scheveningen, maar iedereen heeft recht op goede medische zorg”, zegt advocaat Blok. ,,Gedetineerden zijn afhankelijk van de zorg die ze daar krijgen. Ze kunnen niet even overstappen van arts.” Strafpleiter Louis de Leon spreekt van een ‘onmenselijke behandeling’ in Scheveningen.