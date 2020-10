Zwolse gynaecoloog verwekte minstens zeventien donorkinderen met eigen sperma

video Daelorian (24) was een ‘hele dure paspop’: ‘Ik had maat 34, maar moest afvallen’

4 oktober De Amersfoortse Daelorian van der Kolk (24) is knap, héél knap. Op jonge leeftijd werd ze al gescout als model, ze heeft enorm veel fotoshoots gedaan en ze is erg populair op Instagram. Toch slaat ze nu een andere weg in: ,,Ik wil niet meer bekend staan als ‘Daelorian, het model’.”