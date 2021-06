14-jarige Niray schildert als ze zich niet prettig voelt en wint onverwacht tekenwedstrijd

Iedereen heeft talent, ongeacht je afkomst, leeftijd of niveau. Dat vindt Barbara van Roosmalen, docente op een speciaal onderwijsschool in Rotterdam. Na een aanvaring met een van haar leerlingen, Niray, bedenkt ze een manier om haar in dit soort momenten rustig te krijgen: schilderen. Ze blijkt een talent en de docente geeft haar op voor een schilderwedstrijd. Haar deelname pakt grandioos uit en Barbara deelt het verhaal voor duizenden mensen op Linkedin.

Blij meisje

,,Niray is deze week het meest blije meisje van de school”, begint Barbara van Roosmalen, docente aan het Schreuder College aan de Villeneuvestraat in Rotterdam. Met een brede glimlach loopt Niray Marcha (14) door de speciaal onderwijsschool. En dat is niet zonder reden. Afgelopen week won ze, tot haar eigen verbazing, de Rotterdamse schilder- en tekenwedstrijd. ,,Ik was zo trots, dat ik dit wel op LinkedIn moest delen”, vertelt Barbara.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

En dat Niray zo blij is, is niet bepaald vanzelfsprekend. Bij haar thuis gebeuren er wel eens lastige dingen en dat merkt Barbara ook in de klas: ,,De ene dag kan ze heel rustig zijn, maar als er thuis iets is, is ze hier ook een stuk onrustiger. Ze vertrouwt mensen niet snel en dat merkte ik in het begin ook wel. We hadden geregeld discussies.”

Aanvaring

En die discussies kwamen tot een hoogtepunt tijdens een heftige aanvaring, waarin het ook fysiek naar Barbara toe werd. ,,Ik dacht: dit kan niet langer meer zo. Hoe krijg ik haar rustig als ze zich niet fijn voelt? Ik zag tijdens een CKV les dat ze enorm rustig en geconcentreerd is tijdens het schilderen. Ik heb toen als probeersel allerlei schilderspullen van school op haar tafel gelegd, die ze tijdens de les kan gebruiken. Dit heeft enorm geholpen.”



En Niray zelf? Die vond het een enorm leuk idee. Ze hield al van tekenen en wilde graag iets nieuws proberen. Vandaag de dag zijn de twee een stuk dichterbij elkaar gekomen. ,,Ik noem Barbara altijd ‘Barbie’ of ‘teacher’. En zij noemt mij altijd ‘darling’, omdat ik Engels heel leuk vind. Ik vind Barbie een hele leuke en lieve juf.”

Schilderen

Tegenwoordig vindt Niray haar rust in het schilderen. Soms doet ze wel een paar weken over een schilderij. ,,Als ik een leuk plaatje op Google zie, wil ik die vaak wel naschilderen”, vertelt Niray. ,,Dan pak ik een schilderplank, begin ik met het zetten van de lijnen en als ik het goed vind, ga ik het helemaal maken.”



En het resultaat mag daar zijn. Haar tweede schilderij was gelijk een klapper en vond Barbara zo mooi, dat ze het besloot in te dienen voor de Rotterdamse teken- en schilderwedstrijd. Die won Niray, waardoor haar schilderij in de nieuwe maastunnel komt te hangen. ,,Ik kon het niet geloven, want ik had echt niet verwacht dat ik zou winnen.”

Volledig scherm De 14-jarige Niray. © Eigen foto

Grotere betekenis

Barbara’s LinkedIn post is inmiddels bijna honderdduizend keer bekeken met honderden mooie reacties. Elk uur komt Niray wel even bij haar langs om te vragen hoeveel mensen haar schilderij gezien hebben. ,,Teacher, kan je even kijken?”, vraagt ze dan. ,,Gisteren keken we veel vaker, omdat er elke keer tientallen kijkers bijkwamen. Het doet Niray enorm goed en daar gaat het om”, aldus Barbara.



,,Wat ik zo leuk vind aan het lesgeven in het speciaal onderwijs, is dat je echt het verschil kan maken”, gaat Barbara verder. ,,Er wordt naar onze leerlingen anders gekeken dan naar kinderen in het regulier onderwijs. Maar Niray laat zien dat er op een school als deze ook kinderen rondlopen met enorme talenten. Je moet juist met deze talenten aan de slag gaan in plaats van dingen die ze niet kunnen. Focus op wat ze wél kunnen, in plaats van andersom.”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met The Best Social Media.