Abraham Alex krijgt 50 wasmachines in zijn voortuin

Vijftig Duitse scholieren proberen dronken klasgenoot uit de cel te halen

26 juli In het Duitse plaatsje Starnberg in Beieren hebben zo'n vijftig scholieren geprobeerd een 15-jarige jongen te bevrijden uit het politiebureau. De jongen was opgepakt omdat hij zich misdroeg tijdens een schoolfeest. Hij was dronken, aldus de politie.