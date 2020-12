Afhaalrestaurant met bijna 2.000 jaar oude etensresten blootgelegd in Pompeï

Vrouw die liefdesre­la­tie heeft met kroonluch­ter verliest discrimina­tie­zaak tegen krant

15 april Amanda Liberty (35), een Britse vrouw met een extreme fascinatie voor antieke kandelaars en kroonluchters, heeft een rechtszaak tegen tabloid The Sun verloren. Liberty - die jaren geleden haar achternaam liet veranderen omdat ze smoorverliefd was geworden op een kleine replica van het Vrijheidsbeeld - had de krant aangeklaagd omdat in een artikel spottend was geschreven dat haar aantrekkingskracht voor een 92 jaar oude hanglamp abnormaal zou zijn. ,,Ik ben gediscrimineerd vanwege mijn seksuele geaardheid”, vertelt ze aan media in haar woonplaats Leeds.