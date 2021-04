Amerikaanse handelaar leurt met bleekwater als ‘wondermiddel’ tegen coronavarianten

Amerikaanse handelaren spelen in op de angst voor nieuwe coronavarianten door industrieel bleekwater aan te prijzen als een ‘wondermiddel’. Dat schrijft The Guardian . De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) waarschuwt dat het goedje potentieel gevaarlijk is en levensbedreigend kan zijn.

Chloordioxide, een krachtig bleekmiddel dat wordt gebruikt bij de productie van textiel en papier, wordt samengesteld en verkocht vanuit een geïmproviseerd laboratorium in Miami, Florida. Een van de bedrijven, Oclo Nanotechnology Science, speelt in op de angst voor de nieuwe stam van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk werd ontdekt en die zich nu snel en wijd verspreidt in de VS. De Britse variant, B117, zou beter overdraagbaar en wellicht ook dodelijker zijn dan de oorspronkelijke vorm van het virus. Op de voorpagina van de website van Oclo staat een foto van flesjes van het bleekmiddel, met daarop de woorden ‘B117... een nieuwe variant van het coronavirus, de besmettelijkste en gevaarlijkste in de Verenigde Staten. Chloordioxide is de redder met zijn grote genezende werking tegen ziekteverwekkers.’

eBay en Amazon

Dat er nu een nieuw marketingoffensief is vanuit de bleekmiddelverkopers, wijst volgens The Guardian op de moeizame strijd van de FDA om de potentieel dodelijke handel onder controle te krijgen. Sinds het begin van de pandemie heeft het federale agentschap hard opgetreden tegen frauduleuze producenten die beweren Covid-19 met hun middeltjes te kunnen behandelen of te genezen. Zo werden in augustus Mark Grenon en zijn vier zonen opgepakt, die tot de meest prominente ‘wonder-bleekmiddelverkopers’ in de VS behoorden. De familie zit nog steeds vast. Het 'wondermiddel’ wordt al langer aangeprezen voor andere ziekten, als kanker en hiv.

De oprichter van Oclo, Ricardo Garcia, verkoopt de goedjes via social media en platforms als eBay en Amazon. Na vragen van de Britse krant werd de verkoop van de chloordioxide op eBay binnen enkele uren geblokkeerd. Facebook gaf geen reactie, Amazon zegt dat ze de producten zullen weren als het in strijd is met hun voorwaarden. Vooralsnog is dat niet gebeurd.

De voormalige president Donald Trump vroeg zich vorig jaar april openlijk af of bleekmiddel een effectieve behandeling zou kunnen zijn. Later stelde hij dat het ‘sarcastisch’ was bedoeld, maar Amerikaanse artsen zagen zich genoodzaakt het publiek te waarschuwen geen desinfecterende middelen in te nemen als bescherming tegen het coronavirus.

