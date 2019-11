Australische brandweerlieden laten na redden huis beleefd briefje achter

Hoe de man die geen druppel dronk toch steeds dronken werd

27 oktober Een man die in de Amerikaanse staat North Carolina werd aangehouden voor rijden onder invloed, bleek maar liefst 0,2 procent alcohol in het bloed te hebben: zo’n 2,5 keer meer dan de toegelaten hoeveelheid en het equivalent van tien drankjes per uur. De man ontkende dat gedronken had, maar niemand wilde hem geloven. Tot onderzoekers in New York ontdekten dat zijn dronkenschap een andere oorzaak had.