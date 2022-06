Bijna 100 kilo en 5 meter lang: dit is de grootste tijgerpython ooit gevangen in Florida

Een team van biologen heeft onlangs de zwaarste donkere tijgerpython binnengehaald die ooit in de Amerikaanse staat Florida is gevangen. Het vrouwtje woog 98 kilo en was bijna 5 meter lang. Ze ontwikkelde 122 eieren.

Dat laat het Conservancy of Southwest Florida in een persbericht weten. De tijgerpython komt oorspronkelijk voor in Aziatische landen als Pakistan, India en Nepal, maar heeft ook voet aan de grond in Florida gekregen. Tussen 1996 en 2006 werden meer dan 90.000 van deze slangen geïmporteerd naar de VS, omdat het niet-giftige dier door sommigen als huisdier wordt gezien. Door ontsnappingen en het voor tijgerpythons gunstige klimaat in natuurgebied Everglades, is het daar uitgegroeid tot invasieve soort. De tijgerpythons staan bekend ​​om hun snelle reproductie en uitputting van de omringende inheemse flora en fauna.

Om de populatie in te dammen wordt er al enkele jaren jacht gemaakt op de slangen. Het team van biologen dat stuitte op het reusachtige vrouwtje gebruikte radiozenders die waren getransplanteerd in mannelijke ‘verkennersslangen’. Op die manier kunnen ze pythonbewegingen, broedgedrag en habitatgebruik bestuderen, zei Ian Bartoszek, natuurbioloog en projectmanager milieuwetenschappen voor het programma van het natuurreservaat, tegen AP.

,,De speld in de hooiberg vind je met een magneet, de grootste vrouwtjesslangen vind je met mannetjes die zich tot hen aangetrokken voelen”, legt Bartoszek uit. Het team gebruikte een verkennersslang genaamd Dionysus in een gebied van de westelijke Everglades. ,,We wisten dat hij daar was met een reden, en het team vond hem met de grootste vrouw die we tot nu toe hebben gezien.”

Volledig scherm De biologen vingen eerder ook al deze 4,2 meter lange donkere tijgerpython in het gebied. © AP

Bioloog Ian Easterling en stagiair Kyle Findley hielpen de vrouwelijke slang te vangen en door het bos naar de veldwagen te slepen. Bij een inwendige lijkschouwing vonden de biologen stukken hoef in het spijsverteringssysteem van de slang, wat betekent dat een volwassen witstaarthert haar laatste maaltijd was.

Sinds het pythonprogramma van het natuurreservaat in 2013 begon, zijn er meer dan duizend pythons verwijderd in een gebied van ongeveer 25.900 hectare in het zuidwesten van Florida. Bij lijkschouwingen bij die slangen werden 24 soorten zoogdieren, 47 soorten vogels en 2 reptielensoorten gevonden in de magen van pythons. Voordat het 98 kilo zware vrouwtje werd gevonden, was de grootste een exemplaar van 84 kilo.

Ook het publiek mag meehelpen met het verwijderen van de donkere tijgerpythons: twee weken in augustus is er een soort wedstrijd waarin deelnemers kunnen strijden om verschillende prijzen. Wie de meeste pythons vangt, krijgt bijna 2400 euro. Vorige jaar deden meer dan zeshonderd mensen mee uit 25 Amerikaanse staten.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: