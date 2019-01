Chinese kapper neemt voorbeeld van nieuw kapsel iets te serieus

Ongewapen­de ‘bankrover’ steelt niets, maar trekt kleren uit en laat zich oppakken

5 januari De werkwijze van een bankovervaller in de Amerikaanse staat Californië is wel heel apart. De 35-jarige Clint Gray probeerde een bank in San Diego te beroven, maar in plaats van er met de buit vandoor te gaan, kleedde hij zich uit en wachtte vervolgens rustig op zijn arrestatie.