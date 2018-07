Morbide zomerdrijver: een opblaasbare doodskist

De sinistere drijver volgt op een al bestaande reeks opblaasgadgets die momenteel erg populair zijn zoals de vrolijke flamingo's, regenboogeenhoorns en zwembanden in alle soorten en maten. Webwinkels blijken een imposante collectie trendy waterspeeltjes in huis te hebben. De kleinste drijvers die over de toonbank vliegen kosten vanaf een tientje. Voor de grotere, zoals een vrolijke megavogel voor circa zes badgasten, moet (inclusief elektrisch pompje) minstens tweehonderd euro worden neergeteld.

De prijs van de doodskist, die al drie jaar in ontwikkeling is, is nog niet bekend. Maar nu al wordt volop gereageerd op het ding dat in afgesloten staat ook tegen de zon beschermt. ,,Die wil ik wel'', is één van de vele opmerkingen die de designers krijgen bij hun vinding. Of: ,,Eindelijk op je dooie akkertje de zee in.'' Drijvende doodskisten zijn overigens niet helemaal nieuw. De afgelopen jaren kwamen al bescheidener versies op de markt.