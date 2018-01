Deze tweeling kwam in 2017 én 2018 ter wereld

De tweeling was uitgerekend op 27 januari 2018, maar op oudejaarsavond kreeg hun moeder Maria toch weeën. Op 31 december 2017 om 23.58 uur kwam Joaquin ter wereld. Zijn zusje Aitana volgde achttien minuten later via een keizersnede op 1 januari 2018 om 00.16 uur. Het meisje werd daardoor niet alleen op een andere dag, maar ook in een andere maand én in een ander jaar geboren dan haar broertje.



Maria en haar man hebben samen nog drie dochters. ,,Het was zeker een verrassing'', vertelde een woordvoerder van de familie aan DailyMail. ,,Toen ze beseften dat ze oudejaarsavond in het ziekenhuis zouden doorbrengen, was de familie van plan om de jaarwisseling te vieren in ontspanningsruimte. Maar toen bleek dat Maria's weeën steeds sterker werden.'' Een zegsman van het ziekenhuis in de gemeente Delano (Minnesota) sprak van een memorabele gebeurtenis. ,,Joaquin was de laatste baby die bij ons in 2017 het levenslicht zag en zijn zusje de eerste van 2018.''



De geboorte van Joaquin en Aitana de Jesus Ontiveros in het Delano Regional Medical Center verliep zonder complicaties en de baby’s maken het goed. De familie is inmiddels weer thuis met meer dan 3000 dollar aan babyspullen die aan het ziekenhuis gedoneerd werden door lokale organisaties die lucht hadden gekregen van de in twee kalenderjaren geboren tweeling. De ouders weten nog niet hoe ze de verjaardagen van de twee gaan vieren.