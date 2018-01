Dode baby gevonden in toilet van vliegtuig in Indonesië

Ex-dominee (79) dakloos nadat echtgenoot (24) hem dumpt: 'Ik ben alles kwijt'

29 december Een 79-jarige Engelse gepensioneerde dominee, die in april van dit jaar met een 24-jarige Roemeen trouwde, is dakloos sinds zijn echtgenoot hem het appartement uitzette. De oude man kocht het optrekje in Boekarest voor zijn jonge geliefde 'om hem zekerheid te geven als ik zou sterven'. Om het appartement te betalen, verkocht de man zijn huis in Engeland.