Doodverklaarde vrouw (81) probeert te ontsnappen uit mortuarium: ‘Ze leeft nog!’

Identieke tweeling trouwt met identieke tweeling, nu zijn ze samen zwanger

17 augustus De Amerikaanse Brittany en Briana Deane hadden al enige faam verworven door als eeneiige tweeling te trouwen met een... eeneiige tweeling. Nu doen ze er nog een schepje bovenop door samen zwanger te zijn. ,,We zijn dolgelukkig dat we dit nieuws met jullie kunnen delen. Op genetisch vlak zullen onze kinderen broer of zus van elkaar zijn”, klinkt het in een post op Instagram.