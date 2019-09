Eekhoornfoto van visboer Dick vliegt de wereld over: ‘Bedolven onder de berichtjes’

UpdateDe Noordwijkse visboer en hobbyfotograaf Dick van Duijn (34) wordt bedolven onder de aandacht nu een foto van hem, met daarop een eekhoorn die aan een bloem ruikt, de hele wereld over gaat. Fox News , NY Post , Daily Mail , NBC en vele andere internationale media plaatsten de foto al. Daarnaast vliegt het plaatje ook nog eens over de digitale toonbank. De nuchtere Dick ‘kan alle aandacht en nieuwe volgens bijna niet meer bijhouden’

Normaal is de 34-jarige Van Duijn niet echt blij met regen, maar vandaag komt het hem wel goed uit. Zijn ouderwetse haringkar kan dan wel niet naar buiten om haring, paling en makreel te verkopen aan het Noordwijkse strand, hij heeft wel eindelijk de tijd om alle mailtjes en berichtjes bij te werken. En dat is hard nodig want de afgelopen dagen werd hij bedolven onder de aanvragen en verzoeken. Allemaal dankzij een prachtige foto die hij in Oostenrijk maakte van een eekhoorn.

De foto van het dier, die met zijn oogjes dicht aan een bloem ruikt, plaatste hij na zijn vakantie in Oostenrijk op zijn Instagramprofiel. Daar viel de prachtige foto ook in de smaak bij een Brits persbureau. Deze benaderde hem om de foto te kopen en inmiddels is hij de hele wereld over gegaan. ,,Ik krijg zo veel nieuwe volgens op Instagram vanuit de hele wereld, ik kan het nauwelijks meer bij houden.” Een leuke bijkomstigheid is dat de foto ook via zijn website los wordt verkocht. En dat is goed nieuws voor Dick, want hij heeft nog veel fotografiewensen in de toekomst.

Dat Dick in Oostenrijk een mooie foto had gemaakt wist hij eigenlijk meteen toen hij het beeld terugzag op zijn camera. ,,Ik zag direct dat ik een bijzonder moment te pakken had.” Toen hij twee weken later de foto op zijn instagram zette, en iedereen enthousiast reageerde, werd zijn gevoel bevestigd.

National Geographic

,,Ik vind alle waardering voor mijn werk heel leuk, en het is ook wel echt bijzonder om je foto op al die sites terug te zien”, vertelt hij. ,,Het is vrij onwerkelijk allemaal.”

Al die aandacht zorgt er ook voor dat Dick extra dagdroomt over andere bijzondere foto's die hij nog wil maken, en plekken waar hij zijn foto's wil laten zien. ,,Ja als ik dan toch iets moet noemen, dan zou ik natuurlijk het allerliefst ooit in het magazine van National Geographic willen staan. Dat is wel de heilige graag voor natuurfotografen. Maar voor nu zou ik het ook al heel gaaf vinden als ik door deze aandacht een keer een reportage zou mogen maken voor een kleiner blad.”

De komende maanden heeft Dick daar in ieder geval tijd voor. De haringkar, waar hij samen met zijn broer en vader werkt, is immers seizoensgebonden. En in de herfst en winter wordt er nou eenmaal minder haring verkocht dan op een zomerse stranddag. Dus reist de hobbyfotograaf volgende week af naar de Veluwe om daar de herfstkleuren en de hertenbrons te fotograferen. Eenzaam is het daar niet: ,,Je komt altijd veel bekenden tegen die ook aan het fotograferen zijn.”

De Veluwe is een mooie bestemming, maar de visboer en fotograaf heeft nog meer wensen. ,,Als ik een top drie zou moeten maken van bestemmingen dan staat Zuid Afrika op nummer een. Ik zou heel graag een keer een safari willen doen daar om foto's te maken. Daarna komst Costa Rica, voor de vogels en de kikkers. En ik zou graag een keer naar India willen om tijgers te fotograferen. Dat lijkt me ook geweldig.”

De foto van Dick zijn in hoge resolutie verkrijgbaar op zijn website Hollandpix.

Volledig scherm De foto van de eekhoorn die Dick maakte in Oostenrijk gaat de hele wereld over © Dick van Duijn