Enorme cactus door voorruit verrast automobilist in Arizona

Jongen (19) die met blote handen wolkenkrab­ber beklom: ‘Echt geen seconde bang geweest’

9 juli De man die gisteren in amper drie kwartier met blote handen en zonder enige veiligheidsuitrusting de 310 meter hoge wolkenkrabber The Shard in Londen beklom, blijkt de 19-jarige Brit George King. Hij bestudeerde de glazen toren acht maanden lang om te ontdekken wat de beste en minst gevaarlijke weg naar boven is. ,,Ik was vooraf een beetje nerveus, maar tijdens mijn tocht absoluut niet.”