Getrouwd stel doet ontdekking: 20 jaar eerder al koppel geweest

Chinese vrouw bijna blind door tientallen huismijten in wimpers

25 december Een 62-jarige vrouw uit de Chinese provincie Hubei is bijna blind geworden, omdat ze haar kussensloop al vijf jaar niet had gewassen. De mijten in het ernstig vervuilde textiel bleken zich massaal in haar wimpers te hebben genesteld. Onderzoek in het ziekenhuis heeft aangetoond dat er zelfs tientallen parasieten in de haarzakjes van haar oogharen zaten.