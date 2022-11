Haribo beloont Duitse man die cheque van 4,6 miljoen euro vindt met 6 zakjes snoep

Spaanse goochelaar sterft tijdens show: ‘Publiek dacht eerst dat het een grap was’

De goochelshow van Arsenio Puro (46) is zaterdagavond op een tragedie uitgedraaid. De Spaanse artiest kreeg een hartaanval en zakte in elkaar voor een volgepakte zaal in Madrid. Hij stierf uiteindelijk bij aankomst in het ziekenhuis. De toeschouwers dachten eerst dat zijn val bij de act hoorde, waardoor er gelach te horen was.

