Ingenieuze huwelijkszwendel: Indiase strijkt als stoere kerel bruidsschat op

Heel lang duurde het getrouwde leven voor beide dames niet. Zodra het huwelijksfeest ten einde en de buit binnen was, werd de scheiding aangevraagd en zette Sen de vrouwen weer op straat. Haar louche praktijken hield Sen verborgen voor haar eigen familie. Het trouwbedrog kwam pas aan het licht toen de familie van een van haar exen naar de politie stapte. Sens voormalige schoonfamilie vertelde de politie dat zij bij hen een bruidsschat had losgepeuterd. Hoewel een wijdverbreide traditie in Azië, is het vragen van een bruidsschat sinds 1961 verboden in India. Daarbij had Sen ook nog 850.000 roepie, ruim 10.000 euro, geleend om een bedrijfje te starten. Van terugbetalen wilde ze echter niets weten.

Medisch onderzoek

Tijdens een verhoor kwam Sens dubbelleven aan het licht. De agenten begrepen alleen niet helemaal wat de vrouw bedoelde, toen ze opbiechtte ‘altijd als een man te hebben willen leven.’ ,,We begrepen aanvankelijk niet waar Krishna het over had’’, zegt Janamejay Khanduri tegen omroep BBC. ,,We hebben een medisch onderzoek laten uitvoeren en geconstateerd dat zij een vrouw is.’’ Een andere politieagent voegt eraan toe: ,,Met mannelijke haarstijl, kleding en gedrag, leefde Krishna een mannelijk leven. Niemand twijfelde ooit aan haar.’’ De vrouw, die toegaf zich sinds 2014 als man voor te doen, had haar vermomming zo goed doordacht, dat ze zelfs liep als een ‘zelfverzekerde’ kerel.

Seksspeeltjes

Sens beide partners kregen nooit lucht van haar bedrog. Om lastige situaties te voorkomen, kleedde ze zich nooit uit in het bijzijn van haar partners. Volgens The Times of India gebruikte Krishna seksspeeltjes om, steevast met het licht uit, de liefde met beide vrouwen te bedrijven. Verder was Sen nooit intiem met haar echtgenotes.



Hoewel afpersing de aanvankelijke reden was om Krishna op te pakken, is de aanklacht tegen haar nu uitgebreid met oplichting, vervalsing en het zich voordoen als iemand anders. De politie van Nainital, in de regio Uttarakhand, onderzoekt nu of Sen, die haar huwelijkspartners via Facebook lokte, nog meer slachtoffers heeft gemaakt.