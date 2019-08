Kaakchirurg verwijdert 526 tandjes uit gezwel in mond 7-jarige Indiase jongen

Kaakchirurgen van een ziekenhuis in de Indiase stad Chennai hebben uit de rechteronderkaak van een 7-jarige jongen 526 onontwikkelde tandjes verwijderd. De stukjes bot en ivoor varieerden in grootte van een tiende millimeter tot anderhalve centimeter. Volgens de betrokken artsen gaat het om zogenoemde rudimentaire tandjes die door een genetisch defect gingen groeien op een plek waar dat niet hoort.

Ravindranath, de patiënt, had al sinds zijn derde levensjaar last van zijn gebit en een steeds pijnlijker wordend gezwel dat zich aan de binnenkant van zijn mond ontwikkelde. Zijn ouders vonden hem in eerste instantie nog te jong en beweeglijk voor een ingrijpende operatie, maar omdat hun zoon bleef klagen over zijn gebit besloten ze toch maar een arts te raadplegen. Die verwees het gezin uit de Indiase plaats Tiruvallur door naar het universiteitsziekenhuis in Chennai.



Volgens Indiase media en het ziekenhuis zelf dachten de ouders aanvankelijk dat het om een hardnekkige rotte kies zou gaan, maar een tandarts vermoedde dat de oorzaak van de pijn ernstiger zou zijn en stuurde de jongen door naar het ziekenhuis. Daar werd met hulp van röntgenfoto's en scans vastgesteld dat er in het gezwel van ongeveer drie bij vier centimeter op en in de kaak onverklaarbare, botachtige structuren zaten. Uiteindelijk werden tijdens een vijf uur durende operatie onder volledige narcose de ruim vijfhonderd ‘tandjes’ verwijderd.

Controle

Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat het gezwel in de mond van de jongen goedaardig was. Na de ingreep, die de familie niet hoefde te betalen, had hij nog 21 normale tanden en kiezen over. Ravindranath blijft de komende jaren onder controle om de ontwikkeling van zijn gebit in de gaten te houden. De kans bestaat namelijk dat op de plek waar de tumor zat vergroeiingen ontstaan.

De betrokken chirurgen vertelden aan de Times of India dat het aantal tandjes dat werd verwijderd ‘een absoluut record’ is. Vijf jaar geleden werden bij een tiener uit de stad Mumbai 232 tandjes aangetroffen. De artsen van het ziekenhuis waar Ravindranath werd geholpen spreken van ‘een unieke vondst’. ,,De tandjes die we bij hem vonden, leken een beetje op parels in een oester. Zelfs de kleinste exemplaren hadden een kroontje, worteltjes en zelfs een flinterdun laagje glazuur”, aldus dokter Ramani.

Rudimentaire lichaamsdelen, zoals de tandjes bij de Indiase jongen, komen vaak voor. Het gaat om genetische foutjes tijdens de celdeling als een kindje tijdens de zwangerschap tot ontwikkeling komt. Er zijn gevallen bekend van tanden die in armen of elders bleken te zitten. In de meeste gevallen gaat het om ongevaarlijke vergroeiingen die kunnen worden verwijderd.