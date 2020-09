‘Kijk eens schat, verrassing!’ Brit leukt tuin op met aanstormende tyrannosaurus

Hoewel het haar verzoek was om de tuin ‘leuker’ te maken, hield de Brit er rekening mee dat hij haar een beetje zou moeten overtuigen. En dat klopte. Deborah kwam uit haar werk niet direct naar huis, maar ging naar de sportschool. Tegen de tijd dat ze thuiskwam, was het al te donker om het monster te bekijken. Die verrassing kwam toen ze om vier uur ‘s ochtend de hond een plasje in de tuin liet doen.



,,Terwijl ik sliep, nam zij de hond mee naar buiten en deed de tuinverlichting aan’’, vertelt Adrian. Deborah kreeg de schrik van haar leven, toen ze oog in oog stond met de inmiddels tot Dave gedoopte T-rex. ,,Ze vertelde me in ‘kleurrijke bewoordingen’ wat ze ervan vond en dat klonk niet heel prettig’’. Toch is de kans groot dat Dave blijft staan. ,,De kinderen smeken om hem te houden, wat best triest is omdat ze al ver in de twintig zijn.’’