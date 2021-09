Man geeft zich 29 jaar na ontsnapping uit Australische gevangenis aan

Jogger die hondje Dribbel doodstak is opgepakt na versprei­ding van camerabeel­den

21 november In het onderzoek naar een jogger die vorige week zaterdag hondje Dribbel doodstak in het Vlaamse Waasmunster, is de dader opgepakt. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen, nadat camerabeelden van de verdachte werden verspreid.