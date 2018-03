Megan (11) heeft kankersymptomen, maar haar identieke tweelingzus blijkt ziek

Onafscheidelijk zijn ze, al sinds hun geboorte. Waar je de ene ziet, zie je ook de andere. Ze dragen vaak dezelfde kleren, maken elkaars zinnen af en halen op school dezelfde cijfers. Maar vorig jaar leek het plots bergafwaarts te gaan met Megan. Terwijl Sophie energiek bleef en leek te stralen van gezondheid, voelde Megan zich steeds zwakker en slechter.



Haar ouders lieten haar onderzoeken. Er werden röntgenfoto’s genomen van haar borst, echo’s en zelfs een MRI, maar de maanden gingen voorbij en de dokters slaagden er maar niet in om te vinden wat er met het meisje aan de hand was. Ze bleken echter bij de verkeerde te zoeken.



Het was een donderslag bij heldere hemel toen in oktober aan het licht kwam dat niet Megan maar Sophie eigenlijk ziek was. Artsen ontdekten dat ze een kanker had die overeenkwam met de symptomen die haar zus vertoonde. ,,Het was hartverscheurend”, aldus moeder Rebecca (37). ,,Er was helemaal geen aanwijzing geweest dat er iets mis was met Sophie. Het was Megan waar we ons allemaal zorgen om maakten. Ze was lijkbleek, vermoeid en helemaal niet meer zichzelf.”



Sophie bleek te lijden aan een nefroblastoom, een vorm van kanker in haar nieren. In december volgde een operatie van 7 uur waarbij de tumor en haar linker nier werden weggenomen. Nog tot juni zal ze chemotherapie moeten ondergaan.