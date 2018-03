Moeder leert verwende zoon (13) een lesje na pesten om kleding

Meisje rijdt examencentrum binnen tijdens afleggen rijexamen

26 maart Een 17-jarige Amerikaanse tiener heeft mogelijks het slechtste rijexamen ooit afgelegd. Toen het meisje woensdag in Buffalo, Minnesota, haar rijexamen wilde afleggen, zette ze de auto per ongeluk in ‘drive’ in plaats van in zijn achteruit. Ze crashte in het examencentrum.