Nederlands stel filmt babycrash met dashcam

Dankzij het Nederlandse stel kan er geen misverstand bestaan over de toedracht van het ongeluk vanmiddag op de snelweg bij Haasdonk richting Antwerpen. ,,Voor mijn werk zit ik jaarlijks wel 30.000 km op de weg,” vertelt Freek uit Harderwijk. ,,Omdat ik zoveel mafkezen tegenkom, heb ik vorig jaar een dashboardcamera in mijn Volvo geïnstalleerd. Als ik dan iets zie gebeuren is de toedracht meteen duidelijk. Het verkeer wordt daar veiliger van.” Had de Harderwijker tot nu toe nog niks noemenswaardigs vastgelegd, dat veranderde zondagmiddag. Samen met vriendin Claudia en zijn ouders reed hij huiswaarts van een weekendje Brugge. ,,Het was rustig, mijn vriendin en ouders lagen te slapen. Gelukkig was ik alert.” Nabij Haasdonk, op 20 kilometer van Antwerpen, wordt Freek ingehaald door een Britse Mercedes-Benz. Alles is nog steeds rustig op de driebaans snelweg, er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Even verder wil de Mercedes een auto inhalen en kiest de meest linker rijstrook. Alleen heeft hij de Franse BMW over het hoofd gezien die met hoge snelheid komt aanrijden.

Weg afgezet

,,De auto’s crashen vol op elkaar en de BMW slaat over de kop,” vertelt Freek. Vriendin Claudia schrikt meteen wakker. ,,Ik zag nog net de auto’s voor me langs vliegen.”



Freek zet de auto stil op een veilige plaats, stapt uit en kijkt of iedereen ok is. Dat bleek het geval: de baby zat goed vast in het babyzitje en was ongedeerd, de andere twee inzittenden bleken slechts licht gewond. Ook de drie inzittenden van de Mercedes kwamen er zonder grote kleerscheuren vanaf. ,,Toevallig reed er achter ons politie, zij waren op weg naar een voetbalwedstrijd. Daardoor kon de weg meteen afgezet worden.”



De Nederlander heeft zijn gegevens bij de politie achtergelaten en ook het filmpje gedeeld. Later kreeg het AD de beelden eveneens. ,,Als er serieuze gewonden of doden waren gevallen, had ik ze nooit met jullie gedeeld,” beklemtoont hij. ,,Maar nu dat niet zo is vind ik het belangrijk om deze beelden te tonen. Die laten zien hoe belangrijk het is om alert en met normale snelheid te rijden. Zoals je op de beelden kunt zien, is een ongeluk zó gebeurd.”