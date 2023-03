Papegaai is getuige van moord en praat daders aan de galg: twee Indiase mannen krijgen levenslang

De echtgenoot van de vrouw, uitgever Vijay Sharma, was naar een bruiloft in de stad Firozabad, samen met zijn zoon Rajesh en zijn dochter Nivedita. Echtgenote Neelam was thuisgebleven, samen met hun zoon die een beperking heeft en haar 92-jarige vader. Toen Vijay even na middernacht thuiskwam, vond hij het lichaam van zijn vrouw en hun hond in een plas bloed. Ze waren gedood met een scherp object. Er bleken ook geld en juwelen verdwenen te zijn.