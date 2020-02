Russische feestvierders gedood door lading droogijs in zwembadwater

Paaldanse­res kukelt zes meter naar beneden

14 februari Een paaldans-act in een nachtclub in Dallas is flink misgelopen. Genea Sky kukelde van een hoogte van zes meter naar beneden, deed alsof er niets aan de hand was en danste zelfs nog even verder. Ze hield er wel een gebroken kaak, een verstuikte enkel en verschillende gebroken tanden aan over. Beelden van de val gaan viraal.