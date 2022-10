Schilderij van Mondriaan hangt al decennia ondersteboven in Duits museum

video Braziliaan­se politici slaan elkaar bont en blauw in kooige­vecht: ‘Dit lijkt het Wilde Westen wel’

Het gaat er vaak hard aan toe in de politieke arena, ook in ons land. Tijdens een debat vliegen de verwijten, in meer of minder fraaie bewoordingen, over en weer. In verre buitenlanden lopen de gemoederen soms zelfs zo hoog op dat parlementariërs met elkaar op de vuist gaan. Maar politici die elkaar in de ring letterlijk het licht uit de ogen slaan, zie je maar weinig. Zeker niet als kooigevecht en via een livestream.

14 december