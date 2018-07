Seriemoordenaar (65) verwekt in cel kind bij 40 jaar jongere vrouw

Elena (25) ontdekte de Russische psychopaat na zijn veroordeling toen beelden van hem op televisie verschenen. Vervolgens ontwikkelde ze een obsessie voor Tkach en begon hem regelmatig te bezoeken. ,,Het was liefde op het eerste gezicht'', aldus de vrouw. In 2015 trouwden de twee in de gevangenis. Anderhalf jaar geleden werd hun in de cel verwekte dochtertje Elizaveta geboren.



De Russische psychopaat kon tot zijn aanhouding 25 jaar lang ongestoord zijn gang gaan in Oekraïne. Als voormalig agent wist hij perfect zijn sporen uit te wissen. Maar liefst vijftien onschuldigen belandden door zijn toedoen in de cel. Een daarvan pleegde uit pure schaamte zelfmoord in de gevangenis.



In de Netflix-docu vertelt een nog altijd smoorverliefde Elena dat ze graag profiteert van het 'soepele' gevangenisregime in Oekraïne. Zo mag de vrouw om de twee maanden drie dagen bij haar man ‘logeren’ in een soort appartement in het cellencomplex. Vrezen voor haar veiligheid doet ze niet, ook al liggen de keukenmessen er voor het grijpen. ,,Ik voel me niet schuldig, ik heb die misdaden toch niet begaan”, klinkt het uit haar mond. ,,Natuurlijk zou ik niet willen dat mij iets overkomt. Wie aan mijn familie of mij komt, zal er niet goed vanaf komen. Maar zelf heb ik niets misdaan.”